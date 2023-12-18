Женщину ищут уже неделю
Полицейские Улан-Удэ разыскивают 58-летнюю уроженку Читинской области Евгению Кирсанову. 5 ноября она покинула благотворительный центр помощи в столице Бурятии, куда была направлена ранее из аналогичного учреждения в Чите.
Её местонахождение в настоящий момент не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Заявление о пропаже женщины поступило в полицию от родственников 12 декабря.
Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые.
Была одета: в куртку, штаны и суконные сапоги чёрного цвета, шапку вязаную бежевую, свитер светлый.
При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102.
В Улан-Удэ пропала жительница Читы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В соревнованиях участвовали 140 спортсменов
На площади уже построили горку и нарядили ёлку
Варианты переселения будут обсуждаться индивидуально на собраниях
Монумент хотят установить в Железнодорожном районе
Женщину ищут уже неделю
Современное жильё появится благодаря комплексному развитию территорий
Судебные приставы доставили мужчину на малую родину
Лучших сотрудников и ветеранов наградили
Их призвали перейти на печки и обычные котлы в новогодние праздники
Работает шесть точек продаж
Горожанам придётся довольствоваться праздничным представлением
Оно будет состоять из 15 человек
Помощь получат жители, а также участники СВО
Защита прошла успешно
Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей