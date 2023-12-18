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В Улан-Удэ пропала жительница Читы

В Улан-Удэ пропала жительница Читы
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Женщину ищут уже неделю

Полицейские Улан-Удэ разыскивают 58-летнюю уроженку Читинской области Евгению Кирсанову. 5 ноября она покинула благотворительный центр помощи в столице Бурятии, куда была направлена ранее из аналогичного учреждения в Чите.

Её местонахождение в настоящий момент не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Заявление о пропаже женщины поступило в полицию от родственников 12 декабря.

Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые.

Была одета: в куртку, штаны и суконные сапоги чёрного цвета, шапку вязаную бежевую, свитер светлый.

При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102.
пропавшие без вести

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