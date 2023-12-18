В Улан-Удэ пропала жительница Читы

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Женщину ищут уже неделю



Полицейские Улан-Удэ разыскивают 58-летнюю уроженку Читинской области Евгению Кирсанову. 5 ноября она покинула благотворительный центр помощи в столице Бурятии, куда была направлена ранее из аналогичного учреждения в Чите.



Её местонахождение в настоящий момент не известно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление о пропаже женщины поступило в полицию от родственников 12 декабря.



Приметы: европейской внешности, на вид 60 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые.



Была одета: в куртку, штаны и суконные сапоги чёрного цвета, шапку вязаную бежевую, свитер светлый.



При наличии какой-либо информации о пропавшей, либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60 или 102.

