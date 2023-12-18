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В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок

В столице Бурятии вовсю строят ледовый городок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На площади уже построили горку и нарядили ёлку

В центре бурятской столицы продолжается строительство новогоднего городка. Работы стартовали в конце ноября, а убрать всё должны не позже 19 февраля 2024-го. Впрочем, демонтаж ещё могут перенести – это зависит от погодных условий.

Рабочие уже установили главную городскую ёлку и повесили на неё 1000 красных и золотых шаров и гирлянды. Появилась на территории городка и большая деревянная горка – она почти готова, как и несколько ледовых фигур и павильоны, где будут продавать напитки, еду и сувениры.



 
Кроме того на площади будет катушка поменьше, сцена плюс шрифтовые инсталляции «2024», «С Новым годом!» и «Шэнэ Жэлээр!» на постаменте. А ещё – шатёр «Звёздное небо» и 13 скульптур изо льда с подсветкой от местных предприятий. В центре уже красуются Дед Мороз и Снегурочка и символ наступающего 2024 года – Дракон. Скоро к ним добавятся Чебурашка, кот, сани с подарком, ещё одни – с собаками, два зайца, вертолёт и Змей Горыныч.

Аукцион на возведение самого городка завершился в середине сентября. Он обойдётся в 9 миллионов 124 тысячи 160 рублей. Подрядчик – та же компания, что готовила площадь Советов к 2021-му году.

Ранее заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев пояснил, что два миллиона из девяти уйдут на налоги и ещё два – на демонтаж. Остаётся пять.

- Из этой суммы два с половиной потребуется на изготовление ледовых фигур и катушек, два с половиной – на подсветку скульптур, обустройство сцены и катушки, установку ёлки с каркасом, шара, оборудование «Звёздного неба» и входной группы, – отметил Мункуев. – Новогодний городок посвятят тематике Года Дракона.






ледовый городок Новый год праздник

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