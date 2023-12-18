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В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях

В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях
Общество,  Фото:минстрой РБ
Современное жильё появится благодаря комплексному развитию территорий

К 2040 году в столице Бурятии ещё на семи территориях возведут современные жилые кварталы. Помимо центра, преобразятся территории в районе «Батарейки», авиационного завода, микрорайона «Сосновый» и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. Это станет возможным благодаря комплексному развитию территорий.

Улан-Удэ КРТ минстрой РБ

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