В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях

Общество, Фото: минстрой РБ

Современное жильё появится благодаря комплексному развитию территорий



К 2040 году в столице Бурятии ещё на семи территориях возведут современные жилые кварталы. Помимо центра, преобразятся территории в районе «Батарейки», авиационного завода, микрорайона «Сосновый» и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. Это станет возможным благодаря комплексному развитию территорий.



