Современное жильё появится благодаря комплексному развитию территорий
К 2040 году в столице Бурятии ещё на семи территориях возведут современные жилые кварталы. Помимо центра, преобразятся территории в районе «Батарейки», авиационного завода, микрорайона «Сосновый» и «Восточных ворот». Кроме этого, под реализацию новой программы попадает застройка в пределах улиц Зои Космодемьянской, Ключевской и Буйко. Это станет возможным благодаря комплексному развитию территорий.
В Улан-Удэ к 2040 году возведут кварталы ещё на семи территориях
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