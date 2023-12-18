Они выйдут на линию Таксимо — Советская Гавань
Самые мощные российские тепловозы 3ТЭ28 выйдут на линию, проходящую от Бурятии до Хабаровского края. Поставка нового локомотива на железную дорогу ожидается в течение декабря. Тепловозы будут задействованы на полигоне от станции Таксимо (Муйский район Бурятии) до станции Советская Гавань (порт Ванино). В 2024 году ожидается поставка ещё 40 единиц подобных локомотивов.
Новые 3ТЭ28 поступят в локомотивное депо в Комсомольске-на-Амуре.
- 3ТЭ28 — тепловоз полностью отечественного производства. В отличие от предшественника — 3ТЭ25К2М, на котором устанавливались двигатели американской сборки, локомотив серии 28 произведён на Брянском машиностроительном заводе, двигатель изготовлен на специализированном заводе в подмосковной Коломне, - сообщает администрация Муйского района.
На север Бурятии будут ходить самые мощные российские тепловозы
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