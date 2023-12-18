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В Улан-Удэ открылись ёлочные базары

В Улан-Удэ открылись ёлочные базары
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работает шесть точек продаж

В Улан-Удэ заработали ёлочные базары. Всего в городе шесть точек продаж, сообщили в мэрии.

Приобрести зелёную красавицу можно по следующим адресам:

Советский район:
- ул. Кабанская, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют»;

Железнодорожный район:
- вблизи сквера «Радуга»;
- ул. Ботаническая, вблизи остановки ТЦ «Тумэр Морин» (направление – в центр города);

Октябрьский район:
- ул. Терешковой, вблизи остановки «Русский драматический театр» (направление - из центра города);
- ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс» (направление – в центр города);
- ул. Ключевская, вблизи дома №40.

Стоимость, как правило, зависит от высоты дерева.

В этом году ёлочных базаров чуть больше, чем прошлой зимой.


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