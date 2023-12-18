Работает шесть точек продаж
В Улан-Удэ заработали ёлочные базары. Всего в городе шесть точек продаж, сообщили в мэрии.
Приобрести зелёную красавицу можно по следующим адресам:
Советский район:
- ул. Кабанская, вблизи остановки «ТЦ «Абсолют»;
Железнодорожный район:
- вблизи сквера «Радуга»;
- ул. Ботаническая, вблизи остановки ТЦ «Тумэр Морин» (направление – в центр города);
Октябрьский район:
- ул. Терешковой, вблизи остановки «Русский драматический театр» (направление - из центра города);
- ул. Шумяцкого, вблизи остановки «Акбэс» (направление – в центр города);
- ул. Ключевская, вблизи дома №40.
Стоимость, как правило, зависит от высоты дерева.
В этом году ёлочных базаров чуть больше, чем прошлой зимой.
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В Улан-Удэ открылись ёлочные базары
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