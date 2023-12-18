В райцентре Бурятии открыли аллею Героев

Общество, Фото: администрация Хоринского района

Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры



14 декабря в Хоринском районе Бурятии состоялось торжественное открытие аллеи Героев. Мероприятие прошло на площади перед районным домом культуры в рамках празднования Дня героев Отечества.



Жители Хоринска встретили копию Знамени Победы – официального символа победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 9 декабря Хоринский район принял знамя Победы от Кижингинского района. До 29 февраля 2024 года оно будет торжественно передаваться от села к селу в Хоринском районе.



- Знамя Победы принято нашим районом, когда открывается аллея, где каждый может увидеть своего деда, прадеда, дядю, брата, вспомнить о нём и гордиться, - открыл торжественный митинг глава МО «Хоринский район» Булат Цыремпилов.



На церемонии открытия аллеи Героев прозвучали пожелания здоровья, счастья, мирного неба над головой, скорейшего возвращения наших ребят. В память о героях была объявлена минута молчания. Митинг завершился церемонией возложения цветов красной гвоздики, сообщает администрация района.

