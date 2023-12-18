18 декабря

17 декабря

Популярное

В райцентре Бурятии открыли аллею Героев

В райцентре Бурятии открыли аллею Героев
Общество,  Фото:администрация Хоринского района
Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры

14 декабря в Хоринском районе Бурятии состоялось торжественное открытие аллеи Героев. Мероприятие прошло на площади перед районным домом культуры в рамках празднования Дня героев Отечества.

Жители Хоринска встретили копию Знамени Победы – официального символа победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 9 декабря Хоринский район принял знамя Победы от Кижингинского района. До 29 февраля 2024 года оно будет торжественно передаваться от села к селу в Хоринском районе.

- Знамя Победы принято нашим районом, когда открывается аллея, где каждый может увидеть своего деда, прадеда, дядю, брата, вспомнить о нём и гордиться, - открыл торжественный митинг глава МО «Хоринский район» Булат Цыремпилов.

На церемонии открытия аллеи Героев прозвучали пожелания здоровья, счастья, мирного неба над головой, скорейшего возвращения наших ребят. В память о героях была объявлена минута молчания. Митинг завершился церемонией возложения цветов красной гвоздики, сообщает администрация района.
Бурятия Хоринский район администрация аллея патриотизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сформируют молодёжное правительство
В Бурятии сформируют молодёжное правительство
Общество, 18.12.2023
Заявки принимаются по 15 января
В райцентре Бурятии открыли аллею Героев
В райцентре Бурятии открыли аллею Героев
Общество, 18.12.2023
Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры
На север Бурятии будут ходить самые мощные российские тепловозы
На север Бурятии будут ходить самые мощные российские тепловозы
Общество, 18.12.2023
Они выйдут на линию Таксимо — Советская Гавань
В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу
В Советском районе Улан-Удэ создадут новогоднюю атмосферу
Общество, 18.12.2023
Стартовал конкурс новогоднего оформления
В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО
В Туве обсудят применение буддийских практик в реабилитации участников СВО
Общество, 18.12.2023
В конференции примут участие учёные и духовенство
В Бурятии наградили мастеров цифрового общения и юных «эколят»
В Бурятии наградили мастеров цифрового общения и юных «эколят»
Общество, 18.12.2023
6 образовательных организаций республики стали призёрами экологического конкурса
В Бурятии монастырь получил право подготовки в области богословия
В Бурятии монастырь получил право подготовки в области богословия
Общество, 18.12.2023
Решение было принято по Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю
В Монголии численность аргали превысила 4000 особей
В Монголии численность аргали превысила 4000 особей
Общество, 18.12.2023
Популяция архаров растёт в аймаках, граничащих с Россией
Преподаватель из Бурятии стал лауреатом национальной премии
Преподаватель из Бурятии стал лауреатом национальной премии
Общество, 18.12.2023
Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей
В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»
В Бурятии презентовали этнопроект «Дождь из цветов»
Общество, 18.12.2023
Участники исследовали фольклор 4 районов республики
Шахматист Бурятии завоевал два «серебра» на первенстве Азии
Шахматист Бурятии завоевал два «серебра» на первенстве Азии
Общество, 18.12.2023
Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу
В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок
В Улан-Удэ открылся районный новогодний городок
Общество, 18.12.2023
Осталось украсить ёлку блестящими шарами
Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира
Тхэквондисты Бурятии стали победителями Кубка мира
Общество, 18.12.2023
Спортсмены завоевали 5 золотых наград

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^