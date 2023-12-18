Бурятия отправила в Старобешевский район ДНР 20 тонн гуманитарной помощи

Общество, Фото: правительство РБ

Помощь получат жители, а также участники СВО



Вечером 17 декабря из Улан-Удэ в ДНР отправилась фура с гуманитарной помощью. Бурятия собрала более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей подшефного Старобешевского района и военнослужащих, находящихся в зоне СВО.



В сборе гуманитарного груза приняло участие бизнес-сообщество Бурятии - компании «Титан», «Бурятмяспром», «Абсолют», «Бурятхлебпром», РИТМ, «Полином», «Николаевский», а также волонтёрские организации и неравнодушные жители со всей республики.



Предприниматели отправили продукты питания, хозяйственные товары, учебники и канцелярию. Также для наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, направлены маскировочные сети, «пятиточечники», письма, окопные свечи, балаклавы, тёплая одежда и пр.



- Мы рады и гордимся, что участвуем в общероссийской акции, помогаем жителям Старобешево, участникам СВО. Отправили продукты, спецоборудование, всё, что необходимо, в том числе новогодние подарки, - рассказал директор по развитию ГК «Титан» Баир Дондубон.







Заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева уточнила, что за всё время Бурятия отправила на Донбасс уже более 212 тонн гуманитарной помощи.



Старт всероссийской гуманитарной акции дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

