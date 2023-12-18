Помощь получат жители, а также участники СВО
Вечером 17 декабря из Улан-Удэ в ДНР отправилась фура с гуманитарной помощью. Бурятия собрала более 10 тонн гуманитарной помощи для жителей подшефного Старобешевского района и военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
В сборе гуманитарного груза приняло участие бизнес-сообщество Бурятии - компании «Титан», «Бурятмяспром», «Абсолют», «Бурятхлебпром», РИТМ, «Полином», «Николаевский», а также волонтёрские организации и неравнодушные жители со всей республики.
Предприниматели отправили продукты питания, хозяйственные товары, учебники и канцелярию. Также для наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, направлены маскировочные сети, «пятиточечники», письма, окопные свечи, балаклавы, тёплая одежда и пр.
- Мы рады и гордимся, что участвуем в общероссийской акции, помогаем жителям Старобешево, участникам СВО. Отправили продукты, спецоборудование, всё, что необходимо, в том числе новогодние подарки, - рассказал директор по развитию ГК «Титан» Баир Дондубон.
Заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Татьяна Парпаева уточнила, что за всё время Бурятия отправила на Донбасс уже более 212 тонн гуманитарной помощи.
Старт всероссийской гуманитарной акции дал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Бурятия отправила в Старобешевский район ДНР 20 тонн гуманитарной помощи
Общество, Фото:
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