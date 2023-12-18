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Житель Бурятии слил помои в поле, но его застукали

Житель Бурятии слил помои в поле, но его застукали
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
 Мужчину оштрафовали на 40 тысяч рублей

Житель мухоршибирского села Бар слил жидкие бытовые отходы (ЖБО) с вакуумной машины прямо в поле. Нарушителя засёк очевидец и сообщил о нём в Бурприроднадзор.

Сотрудники ведомства быстро установили место слива отходов, а также личность нарушителя.



За нарушение статьи 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» сельчанин привлечён по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ к штрафу в 40 тысяч рублей.

- Всё больше граждан приходят к пониманию, что охраняя природу, мы защищаем наш общий дом, природу. Мы видим, что больше стало неравнодушных к загрязнению природы. Мы благодарны таким гражданам за сигналы! – отметили в Бурприроднадзоре.

Здесь отметили, что важно соблюдать порядок по сбору доказательств. Госинспекторы во время своих рейдов максимально фиксируют факты: место, время, слив/сброс на почву, фото/видео номера машины.

Свидетелей нарушений просят их фиксировать и сообщать в Бурприроднадзор по телефону (3012) 44-44-97, 44-45-08, или по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru

отходы загрязнение

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