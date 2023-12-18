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На этой неделе сильные холода сохранятся лишь на Дальнем Востоке

На этой неделе сильные холода сохранятся лишь на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

В остальной России - оттепель

Повышение температуры ожидается во всех федеральных округах России на этой неделе, кроме Дальнего Востока. Раньше всего оттепель начнётся в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областях будет оттепель. В регионах ЦФО - аналогичная ситуация, - рассказал метеоролог. - Затем воздух из Атлантики, который приносит такую теплую погоду, будет уверенно продвигаться по территории России и дальше. В Приволжском федеральном округе оттепель начнется со вторника, а в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях - со среды».

По словам Вильфанда, к концу рабочей недели теплая погода «доберется» до Сибири:

«В четверг и особенно в пятницу повышение температуры будет и в Новосибирской, и в Кемеровской областях до 0 градусов. Даже на юге Красноярского края температура будет приближаться к 0 градусам».

Оттепель не придет лишь в субъекты Дальневосточного федерального округа.

«Единственным регионом, который проявит зимнюю стойкость на этой неделе станет Дальний Восток, - сообщил Вильфанд. - Там, особенно на юге - в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье - морозы будут достигать 33-40 градусов и даже 43 градусов».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в эти дни сохранятся тридцатиградусные морозы.

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