В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою

Он будет посвящён памяти уроженца Бурятии



Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Цыренжапа Тарбаева (6+), пройдёт с 22 по 24 декабря в Чите. В соревнованиях примут участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии, Иркутска, а также Красноярского и Забайкальского краёв. Всего за титул победителя турнира поборются 350 человек в 45 весовых категориях.



Местом проведения турнира станет спортивный комплекс «Мегаполис спорт». Торжественное открытие состоится 23 декабря в 12:00.



Цыренжап Тарбаев родился 27 декабря 1989 года в Бурятии. За годы учёбы в школе показывал хорошие знания по всем предметам, проявил себя в спорте, являлся неоднократным победителем школьных, районных, республиканских соревнований по футболу, волейболу, баскетболу и вольной борьбе.



Был призван на срочную службу в Вооружённые силы России, служил в Борзе артиллеристом в звании младшего сержанта. После срочной службы остался жить и работать в Чите. В свободное время Цыренжап занимался в секции рукопашного боя, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта.



Младший сержант, командир орудия героически погиб 22 июня 2022 года во время спецоперации на территории Украины. Награждён посмертно орденом Мужества, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

