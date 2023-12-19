Он будет посвящён памяти уроженца Бурятии
Межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти Цыренжапа Тарбаева (6+), пройдёт с 22 по 24 декабря в Чите. В соревнованиях примут участие спортсмены из Хабаровска, Бурятии, Иркутска, а также Красноярского и Забайкальского краёв. Всего за титул победителя турнира поборются 350 человек в 45 весовых категориях.
Местом проведения турнира станет спортивный комплекс «Мегаполис спорт». Торжественное открытие состоится 23 декабря в 12:00.
Цыренжап Тарбаев родился 27 декабря 1989 года в Бурятии. За годы учёбы в школе показывал хорошие знания по всем предметам, проявил себя в спорте, являлся неоднократным победителем школьных, районных, республиканских соревнований по футболу, волейболу, баскетболу и вольной борьбе.
Был призван на срочную службу в Вооружённые силы России, служил в Борзе артиллеристом в звании младшего сержанта. После срочной службы остался жить и работать в Чите. В свободное время Цыренжап занимался в секции рукопашного боя, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
Младший сержант, командир орудия героически погиб 22 июня 2022 года во время спецоперации на территории Украины. Награждён посмертно орденом Мужества, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Чите проведут межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Советские специалисты спасли страну от эпидемии чумы
Он будет посвящён памяти уроженца Бурятии
В регионе держатся аномальные морозы
Заявки принимаются по 15 января
Она появилась рядом с Хоринским районным домом культуры
Они выйдут на линию Таксимо — Советская Гавань
Стартовал конкурс новогоднего оформления
В конференции примут участие учёные и духовенство
6 образовательных организаций республики стали призёрами экологического конкурса
Решение было принято по Свято-Троицкому Селенгинскому мужскому монастырю
Популяция архаров растёт в аймаках, граничащих с Россией
Он получил её за многолетний труд по подготовке будущих учителей
Участники исследовали фольклор 4 районов республики
Турнир проходил в Улан-Удэ
Спортсмен стал вторым на соревнованиях по рапиду и блицу