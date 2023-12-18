Сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды



В понедельник, 18 декабря, в Железнодорожном районе Улан-Удэ отключили холодное водоснабжение. Оно исчезло на нескольких улицах – Связистов (дома № 1-100), Верхняя (№1-40), Чапаева (№ 1-34), Ревельская (№1-30), Лысогорская (№ 1-87), Амагаева (№ 39-100), Черняховского (№ 1-38), а также Калужская, Щорса, Строительная (№ 1-43), Юного Коммунара, Уральская, 1-ая Дзержинского и 2-ая Дзержинского.



Причина тому – работы по устранению аварии на трубе на улице Осипенко, 3.



Холодного водоснабжения не будет почти весь день – до 20:00, сообщили в МУП «Водоканал». Местным жителям пообещали организовать подвоз. Узнать время прибытия машины и уточнить информацию о её местонахождении можно, позвонив в диспетчерскую службу предприятия по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33