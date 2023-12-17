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В районе Бурятии полицейский спас женщину с эпилепсией

В районе Бурятии полицейский спас женщину с эпилепсией
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Она упала и лежала у обочины вниз лицом

Эта история произошла в Прибайкальском районе днём 13 декабря. Начальник полиции районного отдела МВД, подполковник Алексей Алексеев спас женщину с приступом эпилепсии. Правоохранитель ехал на обед на своём автомобиле и вдруг заметил, что она лежит у крыльца одного из зданий в Турунтаево рядом с обочиной.

Алексей поспешил на помощь. Тело сельчанки сводили судороги. Уже приближаясь к ней, страж порядка понял, что случилось. Подбежав к женщине и повернув её на бок, он увидел на снегу пену с кровью. У пострадавшей был обморожен нос.
 
Незамедлительно вызвав бригаду скорой, полицейский принялся оказывать первую помощь – положил женщине под голову сумочку и, поддерживая, следил, чтобы она случайно не нанесла себе травму.

Когда приступ закончился, Алексеев попытался привести её в чувство. Вместе с очевидцем подполковник полиции завёл сельчанку в ближайшее здание, а затем, не дожидаясь скорой, самостоятельно доставил её в больницу.
 
На следующий день Алексей приехал в медучреждение, чтобы справиться о состоянии женщины. С ней всё в порядке – после оказания необходимой помощи врачи отпустили пациентку домой. Медики выразили Алексееву благодарность за помощь, рассказали в МВД по Бурятии.
полицейские спасение МВД Бурятии

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