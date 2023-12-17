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В школах Улан-Удэ отменили удалёнку

В школах Улан-Удэ отменили удалёнку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все ученики вернутся за парты уже с 18 декабря

Бурятию с наступлением декабря накрыли сильные морозы. Из-за этого школы в республике массово перешли на удалёнку. В столице Бурятии с 13-го числа на неё перевели 52 СОШ. В некоторых учебных заведениях дистант был частичным.

Однако уже с понедельника, 18 декабря, ученики вернутся к привычному формату обучения. Об этом сообщила в своём telegram-канале председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.

- Скоро Новый год и каникулы. Нам надо потрудиться и завершить вторую четверть, провести новогодние ёлки в школах, ведь у детей это любимый праздник, – подчеркнула Татьяна Митрофанова. – Однако, если температура воздуха на улице до конца четверти будет ниже допустимых норм, в эти дни они будут учиться дистанционно.

Митрофанова поблагодарила родителей за поддержку и понимание, а школьникам и преподавателям пожелала «мобильности, дисциплины и интересных и результативных занятий при любой форме обучения».

Если за окном -33,-34°С, на занятия в Улан-Удэ не идут 1-4 классы, при -35 – ученики первых-пятых классов, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.

Поскольку температура на уличном градуснике и в Интернете часто не совпадает с данными синоптиков, лучше пользоваться информацией на основе данных Росгидромета, а не из Сети – на 6:00 для первой смены и на 11:00 для второй. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах и сведения на официальном сайте Бурятского гидрометцентра burpogoda.ru.

Если занятия в сильный мороз не отменили официально, родители или законные представители ребятишек вправе сами решать, отправлять ли их в туда. Главное – предупредить классного руководителя. 
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