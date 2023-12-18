В районах и столице республики обещают снег
В понедельник, 18 декабря, в Бурятии опять будет очень холодно. Днём ожидается от -20 до -25, местами – от -30 по -35 и лишь по южному Прибайкалью – от -13 до -18 градусов.
Возможен небольшой снег, на побережье Байкала – умеренный снегопад. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 13-16 м/с. На юге Байкала он усилится до 20 метров в секунду. Там обещают позёмок и метели.
В Улан-Удэ тоже прогнозируют небольшой снег и от -21 до -23 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.
В Бурятии сохранятся 30-градусные морозы
Общество, Фото:
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