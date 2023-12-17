В районе Бурятии нашли пропавшего 53-летнего мужчину

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Он бесследно исчез в начале ноября



Накануне в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» разместили ориентировку на 53-летнего жителя тарбагатайского села Нижний Саянтуй. О местонахождении мужчины ничего не было известно с 1 ноября.



Волонтёры опубликовали его приметы и попросили сельчан помочь в поисках. На следующий день стало известно, что пропавшего нашли живым. Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принимал участие в его поисках.





