В МЧС рассказали, какие из них могут быть опасными
До Нового года остаётся ровно две недели. В республиканском управлении МЧС рассказали, как выбрать игрушки на ёлку. Прежде всего нужно обратить внимание на крепление – оно должно быть прочным, а все декоративные элементы вроде блёсток, бисера и даже краски – хорошо держаться на фигурке.
- В состав пластиковых украшений могут входить ядовитые вещества, которые становятся причиной отравления. Поэтому покупке обратите внимание на состав и запах изделий, – отмечают в МЧС.
Там советуют не брать игрушки из тонкого стекла – они бьются на очень мелкие осколки, о которые можно легко пораниться.
Жителям Бурятии объяснили, как правильно выбрать ёлочные игрушки
Общество, Фото:
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