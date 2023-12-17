В Улан-Удэ обсудили профилактику экстремизма в молодёжной среде

На нём решили, что студентов нужно воспитывать лучше

В Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления (ВСГУТУ) состоялся круглый стол «Межкультурная коммуникация как способ борьбы с экстремизмом в молодёжной среде», сообщает пресс-служба вуза. На нём затронули темы профилактики экстремизма, формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов и влияния деструктивных сообществ на умы студентов.

Социально значимое и актуальное мероприятие прошло в рамках комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. Организаторы – ВСГУТУ и министерство образования и науки Бурятии.

В круглом столе приняли участие представители правительства Бурятии, мэрии Улан-Удэ, министерства спорта и молодёжной политики, министерства образования и науки республики, сотрудники городских управления комплексной безопасности и управления по молодёжной политике, управления международных связей, иностранные студенты и представители национально-культурных центров в Бурятии.

- Вопрос, связанный с противодействием экстремизму – насущный для нашего общества, особенно в том, что касается воспитания молодёжи. Это одна из сложных задач, – сказал проректор по учебной работе ВСГУТУ Анатолий Грешилов. – Большая работа проводится в секторе противодействия экстремизму в социальных сетях. Но проблема возникает и на межнациональном и этническом уровне, поэтому надо определить пути, по которым мы должны идти, чтобы не допустить распространения деструктивных идеологий.

- Это животрепещущая тема, сегодня проблемы межкультурной, межэтнической коммуникации стоят остро. Меры, которые мы сегодня можем обсудить, решения, которыми вы можете поделиться, помогут нам прийти к общему направлению и эффективному взаимодействию, – отметила проректор по допобразованию и международному сотрудничеству Ирина Имидеева.

О развитии безопасного информационного пространства, защите российского общества от деструктивного информационного-психологического воздействия рассказала руководитель представительства МИД России в городе Улан-Удэ Александра Пономарева. Особое внимание присутствующих она обратила на значение воспитания молодёжи и молодёжных организаций и вовлечение студентов в них.

Председатель комитета по информационной политике администрации главы и правительства Бурятии Иван Логинов рассказал о стратегически важном местоположении республики, которую «можно назвать «воротами в Азию» и актуальном в этом плане развитии российско-монгольских отношений.

С докладом выступил начальник отделения центра по противодействию экстремизма при МВД России по Бурятии Сергей Туробов. Своё выступление он посвятил профилактике противодействия экстремисткой деятельности и важности формирования у молодежи чувства патриотизма.

- Без патриотизма не будет дальнейшего развития российского общества. И, прежде всего, нужно воспитывать любовь к Родине – это самое главное. Тогда чуждая, экстремистская идеология не будет иметь влияния на молодые умы, – отметил он.

Выступающие рассказали о проведении разнообразных просветительских мероприятий, о технологиях профилактики экстремизма в молодёжной среде, а также о построении конструктивного диалога между представителями различных культур, конфессий и национальностей.

От ВСГУТУ с докладами выступили заведующая кафедрой русского языка Ольга Макарова и руководитель центра практической психологии Татьяна Калуженина.

Макарова рассказала, как проходит адаптация иностранных студентов в стенах вуза, какие мероприятия проводятся для ребят из других стран, выбравших местом обучения Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления. И поведала даже о том, как они учат студентов из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама играть в снежки, любить русскую зиму и бурятскую кухню.

Калуженина объяснила, как проходит оценка психологического здоровья студентов, о методиках систематического наблюдения:

- Иногда важно просто видеть человека, его замечать. Важен этап диагностики – уметь определять, учить преподавательский состав определять проблемные зоны студента. И, конечно, корректировать их. Причем важна как адресная коррекция, так и проведение групповых форм коррекции. Огромная роль в этом плане отводится тем, кто осуществляет психолого-педагогическое сопровождение. Это должна быть скоординированная и слаженная работа.

- Давайте будем терпимее, внимательнее и добрее к своему ближнему, особенно к молодому поколению, – завершила круглый стол проректор ВСГУТУ Ирина Имидеева.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в сети появился видеоролик по противодействию вербовке диверсантов из числа молодёжи.