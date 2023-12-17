Лама из Бурятии рассказал о правильных завтраках и несовместимых блюдах



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) дал несколько советов о правильном и здоровом питании. Завтракать, по его словам, нужно обязательно, но при этом избегать холодных блюд и напитков вроде йогуртов, соков, сырых фруктов и сыра.



Лучше выбрать кашу с маслом, тушёные овощи и супы. «Ни в коем случае не ешьте всухомятку», – пишет Еши Намжил лама на официальной странице дацана во «ВКонтакте».



Он рекомендует пить натощак тёплую кипячёную воду, добавив туда мёд.



- Затем через полчаса или около того приступайте к завтраку. Очень вредно употреблять холодные напитки или блюда до и особенно – после горячего завтрака или обеда. Лучше выждать хотя бы пару часов, прежде чем пить холодный сок, воду, есть мороженое. Температура еды за один присест должна быть примерно одинаковой – желательно тёплой, – подчёркивает настоятель дацана. – Это всё равно, что употреблять совместимые продукты, обладающие одной тёплой природой и близкими свойствами.



А вот некоторые блюда и напитки – горячий суп и холодный сок или квас – вообще не сочетаются друг с другом. Не стоит также одновременно налегать на баранину и свинину.



- Первая – горячей природы, вторая – холодной. Они не переварятся, а осядут на стенках кишечника, – пояснил лама. – Любое мясо и большинство овощей перевариваются гораздо дольше фруктов и ягод. Поэтому сначала нужно есть лёгкие продукты. Например, если вперёд съесть тяжёлые мясо и картофель, они «не пропустят» фрукты.



По словам Олега Нажилова, фрукты, как и ягоды, следует употреблять днём, ближе к полудню, когда метаболизм максимальный, а также в подходящий сезон – летом и осенью. В остальные времена года их лучше минимизировать.



- Не стоит увлекаться сырыми продуктами и водой, иначе можно совсем ослабить свой пищеварительный огонь и получить первое заболевание человека – несварение. Желательно делать четырёхчасовые перерывы между приёмами пищи. Тогда всё усвоится и ЖКТ отдохнёт. А между ужином и завтраком сделайте перерыв в 10-12 часов. Это максимально даст усвоиться всей дневной пище, – продолжает Еши Намжил лама.



Тем, кто хочет похудеть, он рекомендует отказаться от ужина.



- Метаболизм у нас устроен так, что он активен вместе с солнцем – утром «просыпается», в полдень на пике и после обеда идёт на убыль. С возрастом пищеварительный огонь слабеет. Поэтому завтракать и обедать необходимо, а вот ужин может уже не перевариться. Совсем от него отказаться трудно, но ведь можно его облегчать вегетарианскими блюдами и отодвигать подальше от сна, – заявил настоятель «Гандан Ше Дувлин». – Чем больше пройдёт времени до него, тем лучше. Надо подождать минимум пару часов, если уж поели поздно.



Молочные и кисломолочные продукты и квашеная капуста хороши в первой половине дня – иначе они будут «киснуть, кваситься и бродить всю ночь при минимальном метаболизме», добавил Олег Намжилов.



- В холодном, сыром регионе, сезоне, климате рекомендуется наполнять желудок твёрдой пищей наполовину, одну четверть – питьём и ещё одну четверть оставлять пустой для оптимального переваривания, – отметил он. – Считается, что первые два часа еда при переваривании находится в верхней части ЖКТ, а последующие два– в нижней. Поэтому взрослому человеку лучше выдерживать четырёхчасовые перерывы. Если мы «кусочничаем» в течение дня, то заставляем пищеварительную систему всё время работать.



Оказывается, немаловажно и то, в какой позе трапезничает человек. Самая оптимальная – вертикальная, когда спина прямая.



- Следя за осанкой, мы создаём желудочно-кишечному тракту лучшие условия для работы. Если же едим, наклонившись, то зажимаем весь кишечник и не даём ему полноценно переваривать пищу. Если лежим или сидим, развалившись, тоже перегружаем всю систему. Весьма рекомендуется неспешная ходьба после еды. Она помогает пищеварению. Лежание противопоказано. После еды примерно час, а лучше – два нельзя давать большую нагрузку на организм, принимать душ и ванну, – учит настоятель дацана.



Он призывает быть осторожнее с новыми и незнакомыми блюдами – особенно пожилым и людям с проблемами с ЖКТ.



- Неизвестно, как отреагирует организм – разумеется, если вы – не любитель ставить на себе эксперименты. Ещё очень важно за один приём пищи и лучше – за один день – пробовать как можно меньше разных продуктов. Чем меньше разнообразия, тем легче справиться желудку. Особенно это относится к мясу. Например, сегодня – только говядина, завтра – только речная рыба и т. д. Во время еды не нужно отвлекаться на разговоры, чтение, телевизор. Всё это отнимает драгоценную энергию от пищеварения и способствуют перееданию. Желательно сосредоточиться на еде, прочувствовать, ощутить каждый кусок, каждый глоток, наслаждаться вкусом и радоваться насыщению, – считает Еши Намжил лама.



Он подчёркивает, что неправильное питание – причина многих недугов.



- Они возникают из-за того, что мы едим много, не вовремя и неправильно, употребляем несовместимое. Пока организм молод, метаболизм силён. Но не бывает ничего вечного. Молодость и здоровье проходят. Тем не менее, можно продлить качество и продолжительность жизни, если попробовать исправить своё отношение, рацион и правила питания, устранив вышеперечисленные ошибки, – заключил Еши Намжил лама.

