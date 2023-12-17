Лютые морозы задержатся в Бурятии ещё на пару дней



На следующей неделе накрывшие республику аномальные морозы постепенно пойдут на спад. Они продержатся ещё пару дней – 17 и 18 декабря. Такой прогноз дали в Бурятском гидрометцентре.



В воскресенье, 17-го, синоптики обещают от -22 до -27, местами – от -30 до -35, а по Прибайкалью и на юге – до -15 градусов. Там ожидаются умеренные снегопады. В остальных районах возможен небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



В понедельник, 18 декабря, снег в Бурятии продолжится. Ночью столбик термометра будет колебаться от -33 до -38, кое-где – от -25 до -30, на севере и юго-западе – от -41 до -46 градусов. На побережье Байкала – от -17 до -22.





В дневное время похолодает до -22, -27, местами – до -30, -35, по Прибайкалью – до -15, -20. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

