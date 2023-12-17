Некоторые районы республики накроет снег
В воскресенье, 17 декабря, в Бурятии сохранятся сильные морозы. Днём по республике – от -22 до -27, местами – от -30 до -35, а по Прибайкалью и на юге – до -15 градусов. Там ожидаются умеренные снегопады. В остальных районах возможен небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков и от -23 до -25. Ветер западный, 4-9 м/с
В Бурятии пообещали -35 градусов
Общество, Фото:
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