В районе Бурятии ребятишки из многодетных семей не дождутся сладких подарков



Жители Баунтовского района поинтересовались в группе «Баунт-инфо.24/7», почему в этот раз детей из многодетных семей оставили без сладких подарков на Новый год. В отделе социальной защиты населения райадминистрации, в свою очередь, сообщили, что средства на них ранее собирали в рамках специальной акции (возрастное ограничение – 0+).



В 2023-ем сладости к празднику решили вручать ребятишкам с инвалидностью, сиротам, детям участников специальной военной операции и из малообеспеченных семей. А вот многодетные остались «за бортом» из-за единого пособия.



- Получающие универсальное пособие семьи за счёт него улучшают своё материальное положение, – заявили в соцзащите. – С учётом этой выплаты очень много семей не являются малообеспеченными, в том числе – многодетные.



Несколько недель назад Несколько недель назад стало известно , что новогодние мешки со сладостями от Минсоцзащиты РБ не будут раздавать и маленьким жителям республики, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Поскольку родителям оказывают ряд мер соцподдержки, включая вышеупомянутую, деньги на презенты для них из республиканского бюджета выделять не стали.



К слову, закона, обязывающего регионы делать такие подарки, на федеральном уровне нет. Это сугубо инициатива местных властей, которая регулируется региональными нормативными актами.

