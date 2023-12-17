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Часть посёлка в пригородном районе Бурятии лишилась света

Часть посёлка в пригородном районе Бурятии лишилась света
Общество,  Фото:«Заиграево-инфо 24/7»
Аварию в Онохое устраняли весь день

В субботу, 16 декабря, часть заиграевского посёлка Онохой оказалась обесточена. Под отключение попали несколько улиц – Таёжная, Трактовая, Пионерская, Заиграевская и Транспортная. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо 24/7», там произошло аварийное отключение электроэнергии.


Случилось всё после 11 часов утра. Последствия аварии ликвидировали весь день. Задействовать пришлось две бригады РЭС из шести человек и две единицы техники. Вскоре стала известна предварительная причина – повреждение кабельной линии.

В Онохой привезли два дизельных генератора мощностью в 200 и 250 кВт. Подключать потребителей решили поэтапно. В 18:22 в дома на улицах Трактовая и Пионерская вернулся свет, но сельчан предупредили об оперативных переключениях. Улицу Транспортная запитали от дизельной станции. После приступили к введению резервной кабельной линии под железнодорожными путями. Уже после полуночи стало известно, что электроснабжение полностью восстановили.

Днём ранее электричества лишились несколько населённых пунктов в Тарбагатайском районе. Без света остались 5585 человек, включая 1396 детей. Его не было в школах, детсадах и котельных. Устранили аварию за пять часов.
отключение света электроэнергия Онохой

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