Часть посёлка в пригородном районе Бурятии лишилась света



В субботу, 16 декабря, часть заиграевского посёлка Онохой оказалась обесточена. Под отключение попали несколько улиц – Таёжная, Трактовая, Пионерская, Заиграевская и Транспортная. Как сообщили в группе «Заиграево-инфо 24/7», там произошло аварийное отключение электроэнергии.







Случилось всё после 11 часов утра. Последствия аварии ликвидировали весь день. Задействовать пришлось две бригады РЭС из шести человек и две единицы техники. Вскоре стала известна предварительная причина – повреждение кабельной линии.



В Онохой привезли два дизельных генератора мощностью в 200 и 250 кВт. Подключать потребителей решили поэтапно. В 18:22 в дома на улицах Трактовая и Пионерская вернулся свет, но сельчан предупредили об оперативных переключениях. Улицу Транспортная запитали от дизельной станции. После приступили к введению резервной кабельной линии под железнодорожными путями. Уже после полуночи стало известно, что электроснабжение полностью восстановили.