Бурятские шаманы помолились за детей и беременных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для этого они устроили специальный обряд



В субботу, 16 декабря, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» провели в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.



Верующие могли поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий Священнослужители ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».



Возрастное ограничение – 12+



