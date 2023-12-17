Для этого они устроили специальный обряд
В субботу, 16 декабря, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» провели в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.
Верующие могли поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий Священнослужители ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».
Возрастное ограничение – 12+
Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 17.12.2023
Стало известно, как и на что изменились цены в республике в ноябре
Суд пошёл мужчине навстречу
Аварию в Онохое устраняли весь день
Ребятишкам придётся ездить в ДОУ в другие населённые пункты
Для этого они устроили специальный обряд
Вместо неё из кранов теперь бежит тёплая
Некоторые районы республики накроет снег
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок
В Тунке не оказалось перинатологов
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак
Экипаж корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» получил шефскую помощь из Агинского бурятского округа
Матросам передали 25 радиостанций
Карать планируют муниципалов и ресурсников
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают
Помощь обеспечивает «РЖД-Медицина»
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании