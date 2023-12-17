17 декабря

16 декабря

15 декабря

Популярное

Бурятские шаманы помолились за детей и беременных

Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для этого они устроили специальный обряд

В субботу, 16 декабря, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» провели в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.

Верующие могли поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий Священнослужители ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».

Возрастное ограничение – 12+

шаманизм шаманы беременные дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подорожали ужины в ресторанах, удаление зубов и рытьё могил
В Бурятии подорожали ужины в ресторанах, удаление зубов и рытьё могил
Экономика, 17.12.2023
Стало известно, как и на что изменились цены в республике в ноябре
В Бурятии преступнику смягчили наказание
В Бурятии преступнику смягчили наказание
Общество, 17.12.2023
Суд пошёл мужчине навстречу
В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад
В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад
Общество, 17.12.2023
Ребятишкам придётся ездить в ДОУ в другие населённые пункты
Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Бурятские шаманы помолились за детей и беременных
Общество, 17.12.2023
Для этого они устроили специальный обряд
В Бурятии пообещали -35 градусов
В Бурятии пообещали -35 градусов
Общество, 17.12.2023
Некоторые районы республики накроет снег
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Было – стало: Лицей имени Аюшеева
Общество, 16.12.2023
Ветхую двухэтажку снесли, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
В селе Бурятии вандалы запутали автомобилистов
Общество, 16.12.2023
Злоумышленники ввели их в заблуждение, испортив дорожный знак
В Бурятии температура опускалась до -54
В Бурятии температура опускалась до -54
Общество, 16.12.2023
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию
Общество, 16.12.2023
Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^