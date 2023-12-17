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В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад

В селе Бурятии на время закроют оставшийся без тепла детский сад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребятишкам придётся ездить в ДОУ в другие населённые пункты

Вечером 14 декабря на территории детского детсада «Золотая рыбка» в бичурском улусе Хонхолой вспыхнула котельная. Сообщение о пожаре поступило в 19:10 от диспетчера центрального пункта пожарной связи. К тушению привлекли добровольцев из сельского поселения «Потанинское». Им помогали местные жители.

Огонь полностью ликвидировали в 20:50. Он уничтожил котельную на площади в 16 квадратных метров, отопительный котёл, электрогенератор, бойлер и электроцентробежный насос. К счастью, обошлось без пострадавших – в здании в этот момент никого не было. Однако садик остался без тепла в сильные морозы.

Дошкольное учреждение временно приостановит работу. Такое решение приняли в минувшую пятницу на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
 
Воспитанников хотят распределить по двум другим ДОУ – «Ёлочка» в посёлке Потанино и «Туяна» в улусе Шанага, но так, чтобы не допустить переполнения групп, сообщает «Бичура-инфо. 24/7». От родителей ребятишек потребуется письменное заявление о предоставлении места в другом садике и о необходимости подвоза. Транспорт пообещали выделить. Власти обозначили срок – до 20-го числа.
 
При необходимости к работе с дошколятами привлекут сотрудников «Золотой рыбки». В самом садике планируют восстановить тепло- и водоснабжение, но прежде нужно рассчитать, сколько денег на это потребуется. Речь, в частности, о новой котельной либо об обустройстве электроснабжения и установке конвекторов отопления. Комитет по развитию инфраструктуры райадминистрации после составления сметы направит в правительство РБ обращение о возможности выделения средств на эти цели.
 
Права работников ДОУ во время вынужденного простоя пообещали соблюсти. Для этого устроят собрание, на котором доведут всю необходимую и актуальную информацию. Дорогу от Хонхолоя до Потанино и Шанаги должны проверить на безопасность и при необходимости – привести в порядок, подсыпать и прогрейдировать.
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