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В Бурятии температура опускалась до -54

В Бурятии температура опускалась до -54
Общество,  Фото:администрация Окинского района
В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают

«Мороз постепенно слабеет», - оптимистично поделилась утром в субботу, 16 декабря, администрация Окинского района Бурятии. При этом, по данным на 8 часов утра, в улусе Алаг-Шулун было зафиксировано -54 градуса мороза.

В населённых пунктах Окинского района температура утром была следующая:

Алаг-Шулун - 54
Балакта - 43
Боксон - 40
Орлик - 41
Самарта - 32
Саяны - 42
Сорок - 42
Хара-Хужир - 41
Хужир - 45
Хурга – 39

Из-за морозов в Саянской и Орликской школах ученики 1-8 классов учатся дистанционно. Старшеклассники (9-11 классы) на учёбу ходят, впрочем, уроки у них начинаются с 12.00 и 12.25 часов соответственно. Все остальные школы района – полностью на дистанте.

погода морозы

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