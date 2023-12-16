В Бурятии температура опускалась до -54

Общество, Фото: администрация Окинского района

В районе при этом отмечают, что морозы ослабевают



«Мороз постепенно слабеет», - оптимистично поделилась утром в субботу, 16 декабря, администрация Окинского района Бурятии. При этом, по данным на 8 часов утра, в улусе Алаг-Шулун было зафиксировано -54 градуса мороза.



В населённых пунктах Окинского района температура утром была следующая:



Алаг-Шулун - 54

Балакта - 43

Боксон - 40

Орлик - 41

Самарта - 32

Саяны - 42

Сорок - 42

Хара-Хужир - 41

Хужир - 45

Хурга – 39



Из-за морозов в Саянской и Орликской школах ученики 1-8 классов учатся дистанционно. Старшеклассники (9-11 классы) на учёбу ходят, впрочем, уроки у них начинаются с 12.00 и 12.25 часов соответственно. Все остальные школы района – полностью на дистанте.



