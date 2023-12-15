15 декабря

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В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств

В Бурятии опровергли слухи об обрушении потолка в школе искусств
Общество,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Местные жители решили, что находиться в ДШИ теперь небезопасно

Жителей Бичуры обеспокоил недавний инцидент в местной детской школе искусств (ДШИ). Появились слухи, что в начале недели там якобы обрушились потолок и потолочные плиты

- Но ведь нигде не было официальной информации, поэтому мы не знаем, верить или нет. А вдруг там небезопасно? Пусть ответственные лица ответят, – написали сельчане в районную группу «Бичура-инфо.24/7».

Директор ДШИ Людмила Уварова информацию об обрушении опровергла.

- 11 декабря в кабинете № 23 на втором этаже, где находится класс декоративно-прикладного искусства, обнаружили нарушение целостности конструкции подвесного потолочного покрытия на площади около девяти квадратных метров, – отметила руководитель учреждения.
 
По её словам, никто не пострадал, поскольку в тот день занятия в 23-кабинете не проводились. Их временно перенесли в 17-ый.
 
- В школе работали представители строительной компании и генеральный директор. Все неполадки устранили, – заверила Людмила Уварова.

Сотрудники комитета имущественных отношений райадминистрации сделали запрос в строительную компанию. Специалисты оценят ситуацию и сделают заключение. После комиссия, в которую включат и членов родительского комитета, примет выполненные работы.
 
- До этого занятия в кабинете №23 проводиться не будут, – подчеркнула директор ДШИ. 
школа искусств

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