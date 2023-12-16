В республике сохранятся сильные морозы
В субботу, 16 декабря, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике – от -23 до -28, местами – от -31 до -36 и лишь по Прибайкалью – от -15 до -20 градусов.
В некоторых районах пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью ожидается умеренный снегопад. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ временами небольшой снег и от -25 до -27 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.
До -36 похолодает в Бурятии
Общество, Фото:
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