Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности

Самолёт, который должен был вылететь утром, в воздух поднимется вечером



Рейс авиакомпании «Сибирь» Иркутск – Бангкок (Суварнабхуми) задержан сегодня, 15 декабря, из-за технической неисправности. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



«В связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Иркутск – Бангкок (Суварнабхуми). По предварительной информации, вылет рейса состоится в 20:00 15 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.



Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав во время ожидания рейсов пассажиров просят обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (914) 011-68-91.



По информации онлайн-табло аэропорта Иркутска, рейс должен был вылететь в 10:10 утра.





