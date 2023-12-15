Самолёт, который должен был вылететь утром, в воздух поднимется вечером
Рейс авиакомпании «Сибирь» Иркутск – Бангкок (Суварнабхуми) задержан сегодня, 15 декабря, из-за технической неисправности. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Иркутск – Бангкок (Суварнабхуми). По предварительной информации, вылет рейса состоится в 20:00 15 декабря 2023 года», - говорится в сообщении.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса. В случае нарушения прав во время ожидания рейсов пассажиров просят обратиться к дежурному прокурору Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (914) 011-68-91.
По информации онлайн-табло аэропорта Иркутска, рейс должен был вылететь в 10:10 утра.
Рейс в Таиланд задержан в Иркутске из-за технической неисправности
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