За год объём его добычи увеличился
В 2022 году объём добычи омуля в Бурятии составил 1,3 миллиона тонн. Это на 3,3% больше, чем было в 2021-ом, сообщили в Бурятстате.
Как отметили в ведомстве, байкальский эндемик – фирменный туристический деликатес с великолепными гастрономическими свойствами.
- Его родственник из рода сиговых – арктический омуль – скромно обитает в северных реках России и Канады. Но именно на Байкале эта рыба была воспета в легендах и песнях и чаще всего упоминается в кулинарных рецептах, – рассказали в Бурятстате.
Омуль богат редкими жирными омега кислотами, которые снижают уровень холестерина в организме, замедляют развитие атеросклероза и уменьшают риск инфаркта и инсульта.
В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов
Бойцов чествовали в аэропорту лесники
Библиотеку отремонтировали в Баргузине
За год объём его добычи увеличился
У них это получилось
А ещё мужчина лишился машины и бензопилы
Самолёт, который должен был вылететь утром, в воздух поднимется вечером
Там также будут готовить еду для участников СВО
Обслужено 700 000 человек
Здесь появятся театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус
Президент страны успел ответить почти на 70 вопросов
Отцу мальчика пришлось дойти до детского омбудсмена и главы района
А некоторым горожанам придётся трудиться в праздники
В ТЦ и магазинах усилят антитеррористическую защиту
Сельчанин шёл пешком по автодороге