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В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля

В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
За год объём его добычи увеличился

В 2022 году объём добычи омуля в Бурятии составил 1,3 миллиона тонн. Это на 3,3% больше, чем было в 2021-ом, сообщили в Бурятстате.

Как отметили в ведомстве, байкальский эндемик – фирменный туристический деликатес с великолепными гастрономическими свойствами.

- Его родственник из рода сиговых – арктический омуль – скромно обитает в северных реках России и Канады. Но именно на Байкале эта рыба была воспета в легендах и песнях и чаще всего упоминается в кулинарных рецептах, – рассказали в Бурятстате.

Омуль богат редкими жирными омега кислотами, которые снижают уровень холестерина в организме, замедляют развитие атеросклероза и уменьшают риск инфаркта и инсульта.

омуль рыба Бурятстат

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