В Бурятии выловили более миллиона тонн омуля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За год объём его добычи увеличился



В 2022 году объём добычи омуля в Бурятии составил 1,3 миллиона тонн. Это на 3,3% больше, чем было в 2021-ом, сообщили в Бурятстате.



Как отметили в ведомстве, байкальский эндемик – фирменный туристический деликатес с великолепными гастрономическими свойствами.



- Его родственник из рода сиговых – арктический омуль – скромно обитает в северных реках России и Канады. Но именно на Байкале эта рыба была воспета в легендах и песнях и чаще всего упоминается в кулинарных рецептах, – рассказали в Бурятстате.



Омуль богат редкими жирными омега кислотами, которые снижают уровень холестерина в организме, замедляют развитие атеросклероза и уменьшают риск инфаркта и инсульта.



