«Строгий взгляд»: Журналисты из Бурятии рассказали о пресс-конференции Путина

Президент страны успел ответить почти на 70 вопросов
«Итоги года с Владимиром Путиным» продлились четыре часа и четыре минуты. Мероприятие проходило в четверг, 14 декабря, в Гостином дворе. За это время президент ответил на 67 вопросов, из которых 26 задали граждане в формате прямой линии и 33 – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции.
Журналистке телекомпании «Тивиком» Екатерине Крупенько (Елистратовой) удалось задать вопрос от Бурятии. Она попросила поддержать строительство нового корпуса Центра восточной медицины, а также придание ему статуса научно-исследовательского института, на что получила положительный ответ главы государства.
Сама Екатерина в беседе с «Байкал-Daily» призналась, что говорить с Владимиром Путиным волнительно, а его взгляд – строгий.
- Я невероятно волновалась – просто какой-то и трепет, и восторг, и радость, и страх до сих пор меня не покидают. Невероятные чувства, невероятные эмоции. Очень рада, что нам удалось задать вопрос. Как он ответил, и то, что у нас Центр восточной медицины будет расширяться, появится новый корпус – это очень здорово. Ещё больше бойцов, участников СВО будут получать качественное лечение в Бурятии, на нашей родине, - поделилась впечатлениями Екатерина сразу после завершения пресс-конференции.
Также вопросы от жителей Бурятии транслировали на экранах в павильоне, где проходило мероприятие. Среди них был о вопрос о законопроекте о сплошных вырубках леса на Байкале, а также проблема с отоплением в Таксимо – по словам местных жителей, в 30-градусные морозы в квартире лишь 12 градусов. Впрочем, ни один вопрос от жителей республики в прямой эфир не попал.
Журналисту «Байкал-Daily» не предоставили слово, хотя казалось, что успех не за горами.
- Я сидела в трёх метрах от пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. У меня с собой было два плаката в разрешённых размерах А4 – с названием издания и «Бурятия здесь!». Дмитрий Сергеевич видел, кивал головой, подавал сигнал рукой, мол «Спокойно, позже дадим слово». Но, увы, - рассказала наш журналист Екатерина Пронина.
Вопрос журналистки «Тивикома» был задан в числе последних. Некоторые представители СМИ расстроились, что им не удалось привлечь внимание президента, однако другие остались довольны результатами.
- Отрадно видеть здесь своих дальневосточников, потому что много о нас говорят, в основном о перспективе – нам есть чем гордиться – каждому региону, который входит в состав Дальнего Востока. Сегодня мы услышали приятные вещи, что президент действительно думает о нас, президент знает о наших проблемах и обязательно поможет, - рассказала «Байкал-Daily» Ольга Артёмова из Сахалинской области, журналист медиахолдинга «Губернские ведомости», телеканала «ОТВ Сахалин».
Несмотря на то, что пресс-конференция длилась чуть более четырёх часов, а многие журналисты приехали на место проведения с раннего утра, усталости никто не ощутил. «Когда пресс-конференция подошла к концу, было ощущение «Как? Уже всё? Такая мощная энергетика царила», - признавались корреспонденты.
«Строгий взгляд»: Журналисты из Бурятии рассказали о пресс-конференции Путина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обслужено 700 000 человек
Здесь появятся театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус
Отцу мальчика пришлось дойти до детского омбудсмена и главы района
А некоторым горожанам придётся трудиться в праздники
В ТЦ и магазинах усилят антитеррористическую защиту
Сельчанин шёл пешком по автодороге
В одном из них пострадали люди
Она пыталась согреться в моторном отсеке автобуса
После окончания курса новобранцы дадут присягу
Рассказ о неадекватном мужчине переполошил соцсети
Местные жители потребовали их снести
В некоторых районах похолодает до -48 градусов
В него пришлось внести коррективы
Главврачу внесли предостережение
Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы