Центр Улан-Удэ изменится кардинальным образом

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Здесь появятся театр «Байкал», национальный музей и студенческий кампус



В ближайшее время в столице Бурятии начнётся грандиозная стройка. Современный жилой квартал, развитая социальная инфраструктура и новые коммунальные сети. Воплотить проекты в жизнь станет возможным благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ).



Первые шаги в реализации масштабного проекта уже сделаны. В ближайшие дни стартует расселение 18 домов в центральной части Улан-Удэ. Также накануне заложили первый камень будущего здания театра «Байкал». Работы на стройплощадке развернутся весной 2024 года. Объект возведут буквально через дорогу, где построят новые дома. По проекту в новом театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения.



Но и это ещё не всё. Следующим на очереди идёт строительство студенческого кампуса и национального музея.



В межвузовском кампусе будут базироваться сразу несколько университетов Улан-Удэ. А в учебном корпусе предусмотрели три раздельных блока: гуманитарный, медицинский и инженерный. Кроме этого, по проекту запланировано отдельное общежитие на 2500 человек и корпус с квартирами для преподавателей.



Неподалёку от кампуса появится ещё один крупный объект – национальный музей. При создании проекта, в первую очередь, учитывалась защита экспонатов от грунтовых вод. Поэтому фондохранилище будет расположено на четвёртом этаже.



Как уже не раз отмечал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, на строительной площадке будут проведены гидроизоляционные работы, которые защитят от проникновения влаги в помещения. А также при возведении объектов применят все самые современные и проверенные технологии для строительства в условиях высокого уровня грунтовых вод.



Кроме нового кампуса, театра «Байкал», национального музея и жилых зданий, в рамках проекта комплексного развития территорий, построят школу на 760 мест, детские сады и новую поликлинику. Большую стройку планируют завершить к 2030 году.



