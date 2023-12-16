В Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по фигурному катанию

Юные фигуристы посоревнуются в одиночном катании



С 25 по 26 декабря в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по фигурному катанию на коньках. Соревнования проведут на ледовой арене «Ice Метр».



К участию допускаются спортсмены Улан-Удэ, Бурятии и субъектов Российской Федерации. Соревноваться в одиночном катании будут мальчики и девочки 6-8 лет, 9-12 лет, юноши и девушки 13-17 лет и юниоры и юниорки до 19 лет.



Победителей и призёров в каждой возрастной группе наградят грамотами, медалями и памятными подарками.



Возрастное ограничение: 0+.

