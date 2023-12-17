В райцентре в Бурятии люди остались без холодной воды из-за смесителя



Жильцы дома № 9 на улице Молодёжная в Тарбагатае сообщили в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что из крана с холодной водой побежала тёплая. Причём случается это уже не в первый раз. Ранее людям пояснили, что причина – в неисправном смесителе в одной из квартир в ближайших МКД. Неизвестно только, в каком именно.



- Работники ЖКХ должны при помощи поочередного отключения либо другим способом определить, откуда происходит попадание горячей воды в систему холодного водоснабжения, а после – дать старшему по дому задание определить квартиру и устранить неисправность, – рассказали сельчане.



Они попросили коммунальщиков о помощи. На это руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин пояснил: из-за анормальных морозов поочерёдное отключение объектов от централизованно водоснабжения невозможно.



- Это может привести к перемерзанию трубопровода, – отметил он и добавил, что все жильцы должны лично проверить смесители в своих квартирах.

