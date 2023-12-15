Соревнования состоятся на следующей неделе
С 20 по 22 декабря в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования посвящены 50-летию спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В.М. Сыдеева.
Первенство проведут в универсальном зале регионального центра единоборств «Патриот». К участию допускаются спортсмены 2007-2009 годов рождения в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 100 кг.
Программа соревнований
20 декабря
16:30-17:00 – Совещание судей и представителей команд
17:00-17:30 – Жеребьёвка во всех весовых категориях
21 декабря
8:00-8:30 – Медицинский осмотр и взвешивание
10:00-19:00 – Предварительные и полуфинальные поединки
22 декабря
8:00-8:30 – Медицинский осмотр и взвешивание
10:00-13:00 – Утешительные поединки во всех весовых категориях
13:00-14:00 – Торжественная церемония открытия
14:00-18:00 – Финальные поединки во всех весовых категориях. Церемония награждения
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе
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