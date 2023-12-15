Улан-Удэ примет первенство Бурятии по вольной борьбе

Соревнования состоятся на следующей неделе



С 20 по 22 декабря в Улан-Удэ пройдёт первенство Республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования посвящены 50-летию спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В.М. Сыдеева.



Первенство проведут в универсальном зале регионального центра единоборств «Патриот». К участию допускаются спортсмены 2007-2009 годов рождения в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 100 кг.



Программа соревнований



20 декабря

16:30-17:00 – Совещание судей и представителей команд

17:00-17:30 – Жеребьёвка во всех весовых категориях



21 декабря

8:00-8:30 – Медицинский осмотр и взвешивание

10:00-19:00 – Предварительные и полуфинальные поединки



22 декабря

8:00-8:30 – Медицинский осмотр и взвешивание

10:00-13:00 – Утешительные поединки во всех весовых категориях

13:00-14:00 – Торжественная церемония открытия

14:00-18:00 – Финальные поединки во всех весовых категориях. Церемония награждения



Возрастное ограничение: 6+.

