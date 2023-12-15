В Бурятии ребёнку с инвалидностью не давали плавать в бассейне



К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратился отец юного жителя республики с инвалидностью. Мужчина вместе с сыном посещают муниципальный плавательный бассейн в пригородном Заиграевском районе, поскольку мальчику нужна реабилитация.



По словам детского омбудсмена, администрация бассейна всегда идёт навстречу и оказывает содействие родителям ребятишек. Однако одна из сотрудниц всячески препятствовала занятиям и под надуманными предлогами пыталась не допустить до них ребёнка.



Уполномоченный, в свою очередь, обратилась к главе района. После проверки выяснилось, что такой в самом деле имел место. Сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководство, в свою очередь, гарантировало мальчику дальнейшее бесплатное и беспрепятственное посещение бассейна, рассказала Ганькина на своей странице.

