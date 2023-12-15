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В Бурятии ребёнку с инвалидностью не давали плавать в бассейне

В Бурятии ребёнку с инвалидностью не давали плавать в бассейне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отцу мальчика пришлось дойти до детского омбудсмена и главы района

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратился отец юного жителя республики с инвалидностью. Мужчина вместе с сыном посещают муниципальный плавательный бассейн в пригородном Заиграевском районе, поскольку мальчику нужна реабилитация.

По словам детского омбудсмена, администрация бассейна всегда идёт навстречу и оказывает содействие родителям ребятишек. Однако одна из сотрудниц всячески препятствовала занятиям и под надуманными предлогами пыталась не допустить до них ребёнка.

Уполномоченный, в свою очередь, обратилась к главе района. После проверки выяснилось, что такой в самом деле имел место. Сотрудницу привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководство, в свою очередь, гарантировало мальчику дальнейшее бесплатное и беспрепятственное посещение бассейна, рассказала Ганькина на своей странице. 
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