15 декабря

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В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств

В районе Бурятии открыли модернизированную школу искусств
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
Храм детского искусства в посёлке Усть-Баргузин вновь принимает своих воспитанников

Сегодня, 15 декабря, в Баргузинском районе Бурятии для состоялось торжественное открытие после модернизации Усть-Баргузинской детской школы искусств.

Здание 1967 года постройки никогда не подвергалось таким масштабным преобразованиям, пока в апреле этого года здесь не начались строительные работы. На эти цели было выделено более 17 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. За несколько месяцев ДШИ преобразилась до неузнаваемости, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

В учреждении отремонтировали кровлю, стены, потолки, полы, систему отопления, энергоснабжения и пожарной сигнализации, установили видеонаблюдение, отремонтировали фасад здания. Переоборудован хореографический зал, зал для академических концертов и тамбуры. Установка новых пандусов даёт возможность посещать мероприятия и занятия, проводимые в школе, учащимся и жителям посёлка с ограниченными возможностями.

- Ремонт завершился ещё в сентябре, и дети приступили к обучению. После капитального ремонта у нас увеличилось количество учащихся, все больше внимания получили со стороны родителей и детей. Все с удовольствием к нам идут учиться, ну а мы рады принимать. Спасибо всем! – отметила Светлана Гаськова, директор ДШИ.

В этом году значительно увеличилось количество обучающихся в Усть-Баргузинской ДШИ – до 137 человек. Дети обучаются по шести направлениям: фортепиано, гитара, музыкальный фольклор, хореография, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие.

- Больше всего мне понравился обновлённый зал хореографии. В кабинетах стало очень просторно и светло, поменялся эстетический вид, мне очень нравится наша музыкальная школа, - поделился ученик 7 класса Никита.

Баргузинский район Бурятия ДШИ

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