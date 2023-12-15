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В Питере появилась штаб-квартира для родственников раненых бойцов из Бурятии

В Питере появилась штаб-квартира для родственников раненых бойцов из Бурятии
Общество,  Фото:vk.com/pprb_moscow
Там также будут готовить еду для участников СВО

В Санкт-Петербурге развернули волонтёрский пункт для всех, кто хочет помочь в уходе за ранеными участниками специальной военной операции из Бурятии. Там могут останавливаться родственники бойцов, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, рассказали в полпредстве республики в Москве.
 
Штаб-квартиру в северной столице организовали при поддержке правительства РБ и благодаря волонтëрам, которые уже помогают раненым в госпиталях. 
 
- Под руководством нашей землячки Екатерины будем готовить горячее питание для защитников, – отметили в полпредстве.
 
В волонтëрском пункте уже появились две буузоварки, кастрюля, электромясорубка и контейнеры для еды.

- Искренне благодарим всех, кто участвовал в этой доброй истории и тех, кто продолжает помогать нашим бойцам в Питере, – добавили в полномочном представительстве.
волонтеры полпредство Санкт-Петербург

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