В Питере появилась штаб-квартира для родственников раненых бойцов из Бурятии



В Санкт-Петербурге развернули волонтёрский пункт для всех, кто хочет помочь в уходе за ранеными участниками специальной военной операции из Бурятии. Там могут останавливаться родственники бойцов, находящихся на лечении в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, рассказали в полпредстве республики в Москве.



Штаб-квартиру в северной столице организовали при поддержке правительства РБ и благодаря волонтëрам, которые уже помогают раненым в госпиталях.



- Под руководством нашей землячки Екатерины будем готовить горячее питание для защитников, – отметили в полпредстве.



В волонтëрском пункте уже появились две буузоварки, кастрюля, электромясорубка и контейнеры для еды.



- Искренне благодарим всех, кто участвовал в этой доброй истории и тех, кто продолжает помогать нашим бойцам в Питере, – добавили в полномочном представительстве.

