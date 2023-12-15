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В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением

В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
Общество, 
После окончания курса новобранцы дадут присягу

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по предметам боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва. Сформировано более 140 учебных подразделений.

- Занятия организованы в соответствии курсом одиночной подготовки военнослужащих. Обучением новобранцев занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, прошедшие учебно-методические сборы и знающие методики приёма и обучения молодого пополнения. К прибытию новобранцев были созданы все условия для их размещения, организации питания, банно-прачечного, медицинского обслуживания, обучения личного состава, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности в учебных подразделениях.

После окончания курса общевойсковой подготовки новобранцев ждёт торжественная церемония приведения к военной присяге. После военнослужащие приступят к плановым занятиям в составе штатных подразделений.

военнослужащие Восточный военный округ

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