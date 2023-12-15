После окончания курса новобранцы дадут присягу
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по предметам боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва. Сформировано более 140 учебных подразделений.
- Занятия организованы в соответствии курсом одиночной подготовки военнослужащих. Обучением новобранцев занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, прошедшие учебно-методические сборы и знающие методики приёма и обучения молодого пополнения. К прибытию новобранцев были созданы все условия для их размещения, организации питания, банно-прачечного, медицинского обслуживания, обучения личного состава, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности в учебных подразделениях.
После окончания курса общевойсковой подготовки новобранцев ждёт торжественная церемония приведения к военной присяге. После военнослужащие приступят к плановым занятиям в составе штатных подразделений.
В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Рассказ о неадекватном мужчине переполошил соцсети
Местные жители потребовали их снести
В некоторых районах похолодает до -48 градусов
В него пришлось внести коррективы
Главврачу внесли предостережение
Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы
Одежду передали в центр «Малышок»
Сагаан Убгэну отвели почётное место в новогоднем рейтинге зимних волшебников
Там пришлось объявить повышенную готовность
Понудила к этому прокуратура
Специалисты управления КРТ проведут встречи с жителями
Новый бойлер поломался уже через полтора месяца
В нём сыграли 9 команд
В небе над ним появилось гало
Его реконструкция займёт почти три года