В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением

После окончания курса новобранцы дадут присягу



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) стартовали занятия по предметам боевой подготовки с военнослужащими осеннего призыва. Сформировано более 140 учебных подразделений.



- Занятия организованы в соответствии курсом одиночной подготовки военнослужащих. Обучением новобранцев занимаются офицеры, прапорщики и сержанты, прошедшие учебно-методические сборы и знающие методики приёма и обучения молодого пополнения. К прибытию новобранцев были созданы все условия для их размещения, организации питания, банно-прачечного, медицинского обслуживания, обучения личного состава, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Новобранцы осваивают первоначальные навыки по специальности в учебных подразделениях.



После окончания курса общевойсковой подготовки новобранцев ждёт торжественная церемония приведения к военной присяге. После военнослужащие приступят к плановым занятиям в составе штатных подразделений.



