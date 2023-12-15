15 декабря

14 декабря

Популярное

В Бурятии осложнилось движение на федеральной трассе из-за ДТП

В Бурятии осложнилось движение на федеральной трассе из-за ДТП
Общество,  Фото:из архива
В одном из них пострадали люди

В пятницу, 15 декабря, в Кабанском районе Бурятии осложнилось движение транспорта. Причина – ДТП. Так, на 325-ом километре федеральной трассы «Байкал» около села Большая речка столкнулись два большегруза. Есть пострадавшие, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Информация уточняется.

Трудности у автомобилистов возникли и на 241-ом километре той же автодороги около Танхоя. Там тоже произошла авария, однако в ней никто не пострадал.
ДТП федеральная трасса пострадавшие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей
В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей
Общество, 15.12.2023
В ТЦ и магазинах усилят антитеррористическую защиту
Иркутские росгвардейцы спасли кошку, замерзавшую в -37
Иркутские росгвардейцы спасли кошку, замерзавшую в -37
Общество, 15.12.2023
Она пыталась согреться в моторном отсеке автобуса
В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
В Восточном военном округе идут занятия с молодым пополнением
Общество, 15.12.2023
После окончания курса новобранцы дадут присягу
В Улан-Удэ таксист грозился увезти в лес женщину с ребёнком
В Улан-Удэ таксист грозился увезти в лес женщину с ребёнком
Общество, 15.12.2023
Рассказ о неадекватном мужчине переполошил соцсети
В райцентре в Бурятии дети оккупировали опасные кладовки
В райцентре в Бурятии дети оккупировали опасные кладовки
Общество, 15.12.2023
Местные жители потребовали их снести
Бурятию на выходных накроют жгучие морозы и снег
Бурятию на выходных накроют жгучие морозы и снег
Общество, 15.12.2023
В некоторых районах похолодает до -48 градусов
В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы
В Бурятии прокуратура взяла на контроль ход капремонта больницы
Общество, 15.12.2023
Ремонтируют два отделения Бичурской районной больницы
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
Общество, 15.12.2023
Одежду передали в центр «Малышок»
Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России
Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России
Общество, 15.12.2023
Сагаан Убгэну отвели почётное место в новогоднем рейтинге зимних волшебников
В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
Общество, 15.12.2023
Там пришлось объявить повышенную готовность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^