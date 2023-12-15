В Бурятии осложнилось движение на федеральной трассе из-за ДТП

Общество, Фото: из архива

В одном из них пострадали люди



В пятницу, 15 декабря, в Кабанском районе Бурятии осложнилось движение транспорта. Причина – ДТП. Так, на 325-ом километре федеральной трассы «Байкал» около села Большая речка столкнулись два большегруза. Есть пострадавшие, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.



Информация уточняется.



Трудности у автомобилистов возникли и на 241-ом километре той же автодороги около Танхоя. Там тоже произошла авария, однако в ней никто не пострадал.

