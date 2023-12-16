Экипаж корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» получил шефскую помощь из Агинского бурятского округа

Матросам передали 25 радиостанций

В рамках шефской помощи администрации Агинского Бурятского округа (АБО) и посёлка Агинское приобрели и передали 25 комплектов радиостанций экипажу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». На днях радиостанции дошли до адресатов. Матросы проверили технику на готовность, сообщает пресс-служба округа.

«Спасибо за оказанную поддержку. В 2023 году в составе группировки сил Тихоокеанского флота мы принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана, - цитирует пресс-служба слова командира корабля Дмитрий Гунько. - Пройдено более 23 тысяч морских миль, выполнено 57 боевых упражнений. Экипаж принимал участие в совместном российско-китайском учении «Морское взаимодействие-2023». Наш корабль по итогам 2023 года получил Кубок лучшего корабля 2 ранга. В 2024 году мы продолжим расти над своим профессионализмом в изучении боевых возможностей вооружений корабля».

25 декабря 2020 года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» вошел в состав Тихоокеанского флота и на корабле был поднят Андреевский флаг.

«Наша дружба с каждым годом крепнет. Традиционно ждём друзей с Тихоокеанского флота на турнир по хоккею с шайбой имени нашего земляка Героя России Алдара Цыденжапова в посёлке Агинское», - отметил руководитель АБО Базар Дугаржапов.