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Бурятию на выходных накроют жгучие морозы и снег

Бурятию на выходных накроют жгучие морозы и снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах похолодает до -48 градусов

Морозы в Бурятии к концу недели немного ослабнут – правда, речь лишь о прибрежных районах. В остальных сохранятся аномальные холода. Такой прогноз на ближайшие два дня дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 16 декабря по республике – от -35 до -40, местами – от -27 до -32, а на севере и юго-западе – до -43, -48 градусов. По Прибайкалью – от -18 до -23. В дневное время обещают от -23 до -28, кое-где – от -31 до -36, на побережье Байкала – от -15 до -20.
 
Там ожидаются умеренные снегопады, в остальных районах возможен небольшой снег. Ветер западный, 3-8, м/с с порывами 14 м/с.

В воскресенье, 17 декабря, в Бурятии переменная облачность и небольшой снег. По Прибайкалью продолжатся снегопады. Ночью столбик термометра будет колебаться от -34 до -39, местами – от -27 до -32, по северной половине – от -42 до -47, на побережье Байкала при облачности – от -17 до -22. 

В дневное время прогнозируют от -22 до -27, где-то – от -30 до -35, по Прибайкалью – до -15. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. 
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