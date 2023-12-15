Редкими в этом году были имена Намсан, Намина и Севара
В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорождённых за одиннадцать месяцев стали самыми популярными, а какие – редкими. Артём, Матвей, София и Ева неизменно который год держат тройку первенства по популярности. В списке самых редких по-прежнему много национальных имён.
Среди мальчиков в тройку лидеров вошли Артём, Матвей и Михаил. Девочек по-прежнему чаще всего называют именами: София, Ева и Варвара.
Редкими в этом году оказались имена среди девочек: Мыдыгма, Вельмира, Адьяна, Намина, Ананда, Янжина, Заята, Севара, Дайана, Мила. Тёзок среди ровесников в Забайкалье не встретят Сайнсак, Намсан, Бальчин, Еши, Жигмит, Лубсан, Эдир, Базыр, Баясхалан, Гавриил. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Ранее «Байкал-Dailу» сообщал, какие самые редкие и самые популярные имена давали в этом году родителям детям в Бурятии.
В Забайкалье назвали редкие и популярные имена новорождённых
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