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Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях

Ламы получат разрешение на проведение лекций в госучреждениях
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Курсы повышения квалификации прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов

С 11 по 15 декабря в Москве провели курсы повышения квалификации «Буддизм в контексте государственно-религиозных отношений в Российской Федерации». Их проходят буддийские ламы, верующие и все, кто работаете в сфере буддизма. Так, от Буддийской традиционной Сангхи России курсы повышения прошли ширээтэ ламы и ламы дацанов.

- В нынешнее время курсы повышения квалификации необходимо проходить, так как этого требуют новые законы. На курсах не только изучают буддизм и историю, но также обсуждают проблемы, перспективы развития, работу с государственными органами и властями, - сообщили в пресс-службе Сангхи.

Отметим, что при получении диплома ламы будут иметь соответствующее разрешение на проведение лекций в государственных учреждениях.
Бурятия буддизм Сангха образование

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