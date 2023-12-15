Строительство новой школы в селе Бурятии серьёзно усложнило учебный процесс



Жителей Баргузинского района Бурятии не устраивает ситуация со школьным транспортом. Автобус, который следует из улуса Баянгол, заезжает в Соёл в 6:20 утра, а возвращаются дети домой только к 17:00.



- В школе они уже в 7:20, а занятия начинаются в 8:30. Не успевают позавтракать утром. Кормят их один раз. Почему так рано приезжает автобус и почему не ремонтируют второй? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7»



Директор Баянгольской средней школы Екатерина Дондупова сообщила, что из-за строительства нового здания школы и сноса основного учебный процесс претерпел существенные изменения. Пришлось перейти на пятидневку и изменить расписание уроков и звонков в период с 8:30 до 15:00 с перерывом на обед с 11:40 до 12:40.



Младшеклассники из улуса Соёл, Карасуна, Уржила и с заимки Амаран, всего – 109 ребятишек – теперь завтракают и обедают в СОШ в посёлке Юбилейный. Остальным еду в контейнерах везут оттуда в Баянгол на школьном автобусе и доставляют в буфет-раздаточные к 11.15.



У учеников 1-4 классов уроки заканчиваются в 11:50. До 15:00 с ними проводят внеурочные занятия. Кроме того, дети занимаются ритмикой и делают домашние задания.



Что касается автобусов, из-за плохих дорог – с ухабами, камнями и заносами – случаются поломки, пояснила руководитель учебного заведения.



- По нашей просьбе неравнодушные люди экстренно по заявке привозят необходимые запчасти из Улан-Удэ и Баргузина. Техобслуживание школьных автобусов было бы качественным и своевременным при наличии централизованной службы технического обслуживания в районном центре, – подчеркнула Екатерина Дондупова.



Она добавила, что школьный автобус, который сейчас обслуживает сразу два маршрута, приезжает в Соёл с опозданием на 40 минут – ориентировочно в 16:40 - 16:45. Но скоро ситуация должна нормализоваться. В конце октября республика безвозмездно передала СОШ три ПАЗика.



- Заключены договоры на полисы ОСАГО. Их уже получили. Сейчас ждём распоряжение Минимущества РБ о прекращении права оперативного управления Минобрнауки на республиканское имущество и передачу школьных автобусов муниципальному образованию, – отметила Дондупова. – Только при наличии этого документа можно произвести калибровку тахографа в Улан-Удэ и поставить транспорт на учёт в ГИББД. После новые автобусы смогут выйти на маршрут.





