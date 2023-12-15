Строительство новой школы в селе Бурятии серьёзно усложнило учебный процесс

Жителей Баргузинского района Бурятии не устраивает ситуация со школьным транспортом. Автобус, который следует из улуса Баянгол, заезжает в Соёл в 6:20 утра, а возвращаются дети домой только к 17:00.
- В школе они уже в 7:20, а занятия начинаются в 8:30. Не успевают позавтракать утром. Кормят их один раз. Почему так рано приезжает автобус и почему не ремонтируют второй? – поинтересовались сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7»
Директор Баянгольской средней школы Екатерина Дондупова сообщила, что из-за строительства нового здания школы и сноса основного учебный процесс претерпел существенные изменения. Пришлось перейти на пятидневку и изменить расписание уроков и звонков в период с 8:30 до 15:00 с перерывом на обед с 11:40 до 12:40.
Младшеклассники из улуса Соёл, Карасуна, Уржила и с заимки Амаран, всего – 109 ребятишек – теперь завтракают и обедают в СОШ в посёлке Юбилейный. Остальным еду в контейнерах везут оттуда в Баянгол на школьном автобусе и доставляют в буфет-раздаточные к 11.15.
У учеников 1-4 классов уроки заканчиваются в 11:50. До 15:00 с ними проводят внеурочные занятия. Кроме того, дети занимаются ритмикой и делают домашние задания.
Что касается автобусов, из-за плохих дорог – с ухабами, камнями и заносами – случаются поломки, пояснила руководитель учебного заведения.
- По нашей просьбе неравнодушные люди экстренно по заявке привозят необходимые запчасти из Улан-Удэ и Баргузина. Техобслуживание школьных автобусов было бы качественным и своевременным при наличии централизованной службы технического обслуживания в районном центре, – подчеркнула Екатерина Дондупова.
Она добавила, что школьный автобус, который сейчас обслуживает сразу два маршрута, приезжает в Соёл с опозданием на 40 минут – ориентировочно в 16:40 - 16:45. Но скоро ситуация должна нормализоваться. В конце октября республика безвозмездно передала СОШ три ПАЗика.
- Заключены договоры на полисы ОСАГО. Их уже получили. Сейчас ждём распоряжение Минимущества РБ о прекращении права оперативного управления Минобрнауки на республиканское имущество и передачу школьных автобусов муниципальному образованию, – отметила Дондупова. – Только при наличии этого документа можно произвести калибровку тахографа в Улан-Удэ и поставить транспорт на учёт в ГИББД. После новые автобусы смогут выйти на маршрут.
Как сообщал «Байкал-Daily», новая СОШ в Баянголе появится на месте уже существующей. В конце октября местных жителей до глубины души возмутило, что сносом якобы придётся заниматься самостоятельно.
- Хотелось бы узнать, выделяются ли из бюджета деньги на разбор старой школы? И почему родители должны этим всем заниматься? – вопрошали тогда сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Екатерина Дондупова заявила: финансовые средства на демонтаж старого здания не предусмотрены, но помогать родителей никто не заставляет. «Любая помощь может осуществляться только на добровольных началах», – заверила она.
Деньги на новую школу Бурятии даст Москва. Об этом стало известно минувшим летом, когда в Улан-Удэ побывал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Это был его первый рабочий визит в республику.
Бурятия заручилась поддержкой премьер-министра в строительстве нового терминала аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий – Улан-Удэнского авиазавода и ЛВРЗ. Мишустин пообещал помочь региональным властям и со строительством средней школы в Баянголе. На это требуется 650 миллионов рублей, но у республики не хватало средств – порядка 450 миллионов. Здание, где учились местные ребятишки, находилось в аварийном состоянии.
- Поддержим. Дадим Минфину поручение рассмотреть возможности финансирования, софинансирования, – заявил премьер-министр на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым. – Это здорово. Меня радует то, что вы делаете ремонт в школах. Хороший подарок ребятам к новому учебному году.
А в начале августа на официальном сайте российского правительства опубликовали распоряжение за подписью главы кабмина. В нём говорится, что восьми регионам выделят свыше 4 миллиардов 600 миллионов рублей на строительство образовательных учреждений. В списке – Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Омская, Ярославская и Ульяновская области и Ставропольский край. В общей сложности в этих субъектах появится пять тысяч новых учебных мест.
- Хотелось бы узнать, выделяются ли из бюджета деньги на разбор старой школы? И почему родители должны этим всем заниматься? – вопрошали тогда сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Екатерина Дондупова заявила: финансовые средства на демонтаж старого здания не предусмотрены, но помогать родителей никто не заставляет. «Любая помощь может осуществляться только на добровольных началах», – заверила она.
Деньги на новую школу Бурятии даст Москва. Об этом стало известно минувшим летом, когда в Улан-Удэ побывал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Это был его первый рабочий визит в республику.
Бурятия заручилась поддержкой премьер-министра в строительстве нового терминала аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий – Улан-Удэнского авиазавода и ЛВРЗ. Мишустин пообещал помочь региональным властям и со строительством средней школы в Баянголе. На это требуется 650 миллионов рублей, но у республики не хватало средств – порядка 450 миллионов. Здание, где учились местные ребятишки, находилось в аварийном состоянии.
- Поддержим. Дадим Минфину поручение рассмотреть возможности финансирования, софинансирования, – заявил премьер-министр на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым. – Это здорово. Меня радует то, что вы делаете ремонт в школах. Хороший подарок ребятам к новому учебному году.
А в начале августа на официальном сайте российского правительства опубликовали распоряжение за подписью главы кабмина. В нём говорится, что восьми регионам выделят свыше 4 миллиардов 600 миллионов рублей на строительство образовательных учреждений. В списке – Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Омская, Ярославская и Ульяновская области и Ставропольский край. В общей сложности в этих субъектах появится пять тысяч новых учебных мест.