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Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России

Бурятского Деда Мороза назвали самым дружелюбным в России
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Сагаан Убгэну отвели почётное место в новогоднем рейтинге зимних волшебников

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» рассказали о Дедах Морозах из разных регионов страны. По их словам, практически в каждом есть свой «дедушка», ответственный за новогоднее волшебство.
 
В списке – татарский Кыш Бабай, карельский Паккайне, бурятский Сагаан Убгэн, якутский Чысхаан, чувашский Хел Мучи, северный Ямал Ири, мордовский Якшамо Атя и удмуртский Тол Бабай.

Бурятского Белого Старца авторы подборки признали самым дружелюбным в стране.

- Это не просто новогодний волшебник, а настоящее божество. Он считается хранителем жизни и долголетия и символом плодородия. Сагаан Убгэн носит длинный белый халат и шапку. Неотъемлемые атрибуты, включая бороду и посох, тоже при нём, – отмечает «Туту.ру». – Несмотря на божественное происхождение, он ежегодно поздравляет жителей республики с Новым годом, а ещё водит дружбу с «коллегами» из разных стран. В гостях у Белого Старца бывали китайский царь обезьян Сунь Укун и Санта-Клаус из Южной Кореи.

Кыш Бабай оказался самым мудрым, Паккайне – самым молодым, Чысхаан – самым модным, а Хел Мучи – самым музыкальным. Ямала Ири отметили за душевность, Ямал Ири – за красоту, Тол Бабай – за экологичность.

- С удмуртским Дедом Морозом связана красивая легенда. Его считают потомком древнего народа, все представители которого ушли под землю из-за людей. Тол Бабай не успел шагнуть в портал, поскольку залюбовался красотой удмуртской природы. С тех пор он творит новогодние чудеса и выступает за любовь к окружающей среде, – поведали составители рейтинга.
Сагаан Убгэн Новый год Сагаалган

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