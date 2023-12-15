В столице Бурятии стартует переселение жителей центральной части города

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Специалисты управления КРТ проведут встречи с жителями



Первое переселение в центральной части Улан-Удэ в рамках проекта комплексного развития территорий планируется провести уже в ближайшие дни. Пилотными определили 18 домов, расположенных в центральной части города. Специалисты управления комплексного развития территорий проведут встречи с жителями, на которых обсудят варианты их переселения.



Такие встречи пройдут 20, 21 и 22 декабря в 18:00 на втором этаже центрального стадиона (ул. Кирова ,1), в конференц-зале №2-20.



- Совместно с представителями компании «Пик» определили первые дома, которые планируем расселить в ближайшее время. Поэтому хотим встретиться с гражданами и обсудить, на каких условиях они готовы переехать. Будем рассматривать каждую ситуацию индивидуально, с каждым собственником решать, куда и на каких условиях он согласен переехать, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.



На собрание, которое пройдёт 20 декабря, приглашаются жители многоквартирных домов по ул. Банзарова, 8, 10, Смолина, 1а, Кузнечная, 2.



21 декабря встречи пройдут с жителями домов по ул. Банзарова, 4,6, Смолина, 1,3, и Кузнечная, 3.



А 22 декабря приглашают принять участие в собрании собственников домов по ул. Кузнечная, 4, 19, 19в, 4а, 6, 3а и Банзарова, 6б.



Уточняющую информацию можно получить по номеру телефона: +7-(3012) - 200-401.



