Там пришлось объявить повышенную готовность
Накануне на территории Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Владимир Смолин.
Причина тому – выход наледных вод на реке Саянтуйка. Под угрозой подтопления оказались дома в частном секторе и вышеупомянутый интернат.
Наготове в районе – все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Там организовали мероприятия по ликвидации наледных образований и дежурство для контроля ситуации и принятия мер, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
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