15 декабря

14 декабря

Популярное

В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату

В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату
Общество,  Фото:из архива
Там пришлось объявить повышенную готовность

Накануне на территории Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Владимир Смолин.

Причина тому – выход наледных вод на реке Саянтуйка. Под угрозой подтопления оказались дома в частном секторе и вышеупомянутый интернат.

Наготове в районе – все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Там организовали мероприятия по ликвидации наледных образований и дежурство для контроля ситуации и принятия мер, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7».
наледные воды повышенная готовность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии стартует переселение жителей центральной части города
В столице Бурятии стартует переселение жителей центральной части города
Общество, 15.12.2023
Специалисты управления КРТ проведут встречи с жителями
В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад
В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад
Общество, 15.12.2023
Они заявили, что ребятишкам приходится спать в холодных кроватях
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 15.12.2023
Деньги им перечислят прямо перед новогодними праздниками
В ДФО стартовал киберспортивный турнир
В ДФО стартовал киберспортивный турнир
Общество, 15.12.2023
Финал состоится 23 декабря
В Бурятии температура опускалась до -48
В Бурятии температура опускалась до -48
Общество, 15.12.2023
Жгучие морозы в республике не отступают
В Бурятии выберут лучших работников сельских учреждений культуры
В Бурятии выберут лучших работников сельских учреждений культуры
Общество, 14.12.2023
Победители конкурса получат денежные поощрения
В Забайкалье посчитали сибирских косуль
В Забайкалье посчитали сибирских косуль
Общество, 14.12.2023
Также пересчитали дзеренов, беркутов и чёрных грифов
Иркутские учёные смогут определить приближение сильного землетрясения
Иркутские учёные смогут определить приближение сильного землетрясения
Общество, 14.12.2023
В России запатентован способ краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события
В Закаменске стартовал республиканский турнир по боксу
В Закаменске стартовал республиканский турнир по боксу
Общество, 14.12.2023
В соревнованиях участвуют школьники региона
В районе Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам
В районе Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам
Общество, 14.12.2023
Будет разыгран кубок местного шахматного клуба

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^