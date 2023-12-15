В пригородном районе Бурятии река угрожает частным домам и интернату

Общество, Фото: из архива

Там пришлось объявить повышенную готовность



Накануне на территории Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципального образования Владимир Смолин.



Причина тому – выход наледных вод на реке Саянтуйка. Под угрозой подтопления оказались дома в частном секторе и вышеупомянутый интернат.



Наготове в районе – все силы и средства единой территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Там организовали мероприятия по ликвидации наледных образований и дежурство для контроля ситуации и принятия мер, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7».

