Жители Бурятии досрочно получат единые пособия

В Бурятии подкорректировали график начисления единого пособия. Обычно выплаты за истёкший месяц переводят 3-го числа следующего. Однако декабрьские жители республики получат уже к 29-му числу, то есть досрочно.
Об этом сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение Социального фонда России по РБ. Причина тому – предстоящие новогодние праздники, которые продлятся 10 дней.
Единое универсальное пособие в республике, как и во всей стране, появилось зимой 2023-го. Оно заменило несколько разных, которые россияне получали ранее – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.
На днях в СФР по Бурятии рассказали об изменениях при начислении выплат, вступивших в силу в декабре. Основания для них скорректировали и некоторые доходы учитывать больше не будут.
На днях в СФР по Бурятии рассказали об изменениях при начислении выплат, вступивших в силу в декабре. Основания для них скорректировали и некоторые доходы учитывать больше не будут.