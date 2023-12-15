Жители Бурятии досрочно получат единые пособия



В Бурятии подкорректировали график начисления единого пособия. Обычно выплаты за истёкший месяц переводят 3-го числа следующего. Однако декабрьские жители республики получат уже к 29-му числу, то есть досрочно.



Об этом сообщает «Бурятия-инфо.24/7» со ссылкой на отделение Социального фонда России по РБ. Причина тому – предстоящие новогодние праздники, которые продлятся 10 дней.





