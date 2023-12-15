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В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад

В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они заявили, что ребятишкам приходится спать в холодных кроватях

Жители Тарбагатая жалуются на низкую температуру в местном детском саду. Продолжается это, по их словам, уже второй год.
 
- Там всегда прохладно – даже до сильных морозов было. Дети болеют. Почему руководство не решает вопрос? – вопрошают сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – В прошлом году, когда его поднимали, сказали, что отмостка к зданию провалилась и из-за этого холодно. Говорили, что летом сделают ремонт. Но воз и ныне там.

Таргабатайцы добавили, что в группах включают обогреватели. Но дети всё равно надевают кофты. «Спать ложатся в холодную постель. Потом болеют снова», – отметили они.

Начальник районного управления образования Ирина Хамуева подтвердила, что после выходных температура в садике действительно была ниже нормы – на котельной возникли проблемы с качеством угля. Проблему обсудили 11 декабря на совещании у главы Бурятии с руководством муниципального образования.
 
В районе лично побывал зампред правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. На следующий день в районе создали специальную комиссию, которая обследовала здание ДОУ при помощи тепловизора. Никаких утечек тепла там не обнаружили. В садике подключили ещё несколько обогревателей и, как заверили в РУО, температура там теперь отрегулирована.
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