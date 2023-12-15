В Бурятии сельчане пожаловались на замерзающий детский сад



Жители Тарбагатая жалуются на низкую температуру в местном детском саду. Продолжается это, по их словам, уже второй год.



- Там всегда прохладно – даже до сильных морозов было. Дети болеют. Почему руководство не решает вопрос? – вопрошают сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – В прошлом году, когда его поднимали, сказали, что отмостка к зданию провалилась и из-за этого холодно. Говорили, что летом сделают ремонт. Но воз и ныне там.



Таргабатайцы добавили, что в группах включают обогреватели. Но дети всё равно надевают кофты. «Спать ложатся в холодную постель. Потом болеют снова», – отметили они.



Начальник районного управления образования Ирина Хамуева подтвердила, что после выходных температура в садике действительно была ниже нормы – на котельной возникли проблемы с качеством угля. Проблему обсудили 11 декабря на совещании у главы Бурятии с руководством муниципального образования.