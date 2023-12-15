В райцентре в Бурятии дети оккупировали опасные кладовки

Местные жители потребовали их снести
В прибайкальском селе Турунтаево забили тревогу из-за кладовок, принадлежащих жильцам дома № 15 в первом квартале. Они расположены прямо напротив трёхэтажки.
По словам местных, эксплуатируются только две-три из них. Большинство горели несколько лет назад.
- Вид у них ужасный. По ним бегают и прыгают дети, а это небезопасно, – заявили сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» и попросили кладовки демонтировать.
На это глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что решение о сносе построек могут принять только их владельцы на общем собрании собственников МКД.
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