В райцентре в Бурятии дети оккупировали опасные кладовки



В прибайкальском селе Турунтаево забили тревогу из-за кладовок, принадлежащих жильцам дома № 15 в первом квартале. Они расположены прямо напротив трёхэтажки.



По словам местных, эксплуатируются только две-три из них. Большинство горели несколько лет назад.



- Вид у них ужасный. По ним бегают и прыгают дети, а это небезопасно, – заявили сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7» и попросили кладовки демонтировать.



На это глава сельского поселения «Турунтаевское» Ольга Тутаева пояснила, что решение о сносе построек могут принять только их владельцы на общем собрании собственников МКД.